國泰金控今公布自結獲利，7月稅後淨利26.3億元，累計前7月近517億元；單月獲利持續反映產險防疫保單影響，其他子公司核心業務動能、整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行單月獲利續創同期新高。

國泰產險7月稅後淨損18.8億元、前7月累計虧損41.8億元，主要是受防疫保單影響。今年以來至7月底為止，防疫保單累計賠付理賠金額為61.7億元，對於未報或已報未決案件仍依衛福部公告累計確診人數，預先估列賠款準備38.4億元；隨疫情趨緩，防疫保單賠款的影響也將逐漸緩和。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

國泰人壽7月稅後淨利19.3億元，累計稅後淨利逾422億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。

外界關切的淨值問題，隨資本市場趨穩，7月國壽淨值回升逾800億元，RBC接近340％、遠高於法令要求，強健的資本水準及財務實力，將是面對不確定性挑戰的有力後盾，投資團隊將密切追蹤市場動態，掌握契機、靈活調整投資組合，

爭取長期穩健的回報。

歷經各國央行升息、6、7月金融市場劇烈震盪，國泰人壽持續調整資產配置，積極布建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構；7月單月國內外股利收入持續挹注約60億元，另因新台幣匯率趨貶，投資團隊機動調整避險策略，並已先行鎖定相對便宜之避險成本，累計至7月底仍為避險利得，皆為投資績效帶來正面助益。截至7月底，國壽外匯價格變動準備金累積餘額已逾350億元，有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。

綜觀看來，今年以來國泰金控各子公司核心業務動能良好，國泰人壽、國泰證券累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。