出道滿15周年的郭靜，近日發行個人最新EP《So Lucky》，日前拍攝新歌〈一起痛過的幸福〉MV，拍攝團隊講好三緘其口，不透露任何風聲，密謀邀請來好友葉星辰擔綱MV女主角，郭靜直到當天拍攝才知道葉星辰原來是飾演失戀醉倒在路邊的女主角，讓她又驚又喜在拍攝現場高分貝大喊：「怎麼是妳！」還開玩笑表示，自己女主角的光彩都要被搶走了。

導演為了重現郭靜在大學時期因失戀瘋狂淋雨療癒自己傷痛的經驗，郭靜說：「果然隔天就好了！」原本導演只要求兩人撐著傘一起觀看小雨，沒想到當天雨勢越下越大變成狂風暴雨，讓所有人員都淋了個落湯雞連內褲都濕了，最後兩人乾脆豁出去徹底淋個痛快。

她們拍攝在雨中相擁互相安慰的畫面，情感真實流露，好姊妹的感情不言而喻。拍攝結束後，導演笑說：「感謝老天爺，幫我們叫了一大台水車！」，郭靜也表示，真的很感謝葉星辰願意陪她濕身出演，一定會再好好的請她吃飯。