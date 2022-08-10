在疫情控制、上海解除封城以及多地調整防控措施，大陸市場經濟活動恢復，推升酒類、餐飲、零售、旅遊景氣度陸續回溫，搭配618購物節消費如期復甦，6月消費品零售增速3.1％，返回正增長，且明顯優於預期的0.3％。

兆豐投信表示，美國聯準會的升息政策落地，加上大陸經濟數字轉佳，A股市場投資情緒近期回暖，搭配中央、地方政府跟隨國務院指示，一系列推出的穩經濟措施，推升投資人信心。

近期大陸官方追求經濟穩增長的態度明確，拉抬大陸A股型基金抗震追漲，特別是布局在內需市場成分較多的題材，更相對抗震又見走揚，像是近一周兆豐中國內需A股基金、兆豐中國A股基金為境內投信11檔同類型基金當中，唯二檔正報酬表現的基金，可見內需消費力道恢復不僅是大陸官方核心任務，也是推升A股基金彈力回升的核心依據。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，目前大陸經濟結構轉型有利內需市場長期發展，各行業景氣明確改善，加上經濟發展從追求速度轉為注重成長品質，基金配置中，擇機增加穩增長政策支持的新能源車、服務消費等相關內需消費類股，慎選中長期產業及業績趨勢向上個股，彌平短期市場波動風險，追求較好投資回報，建議著重內需市場的投資人逢回檔採取定期定額或分批布局策略。