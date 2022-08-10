防疫女神賈永婕近來和全家人，相約一起去美國洛杉磯旅行，親民的她經常和大家分享旅遊心得，貼出當地的美景和出遊紀錄，不久前她曾上傳穿著黑色bra，展露緊實的線條曲線，被讚一點也不像48歲；今(10)日她山中健行5小時，脫去一身白色衣裙、換上泳裝，整個人泡在水中，解放魔鬼好身材。

賈永婕這次是時隔兩年半，才得以全家出國旅遊，所以她把旅行期間拍攝的影片和照片，通通發到臉書跟粉絲分享，其中一家人還挑戰登山行程，沿途觀賞無數壯闊的山景，一爬就是5個鐘頭，不過置身在一片美麗的紅土之中，身後有紅色岩石山丘和藍天白雲相襯，也不枉費此趟的辛苦、勞累。

賈永婕一家人辛苦爬山，留下珍貴的美國旅行回憶。(圖/賈永婕 FB)

賈永婕登完山後要下游泳池，在躺椅拍照時無意可見美腿超長。(圖/賈永婕 FB)

賈永婕也曬出健行後的泳池照，穿著細肩帶白色連衣裙的她，戴了頂綠色的圓形帽子，還掛了一副墨鏡，自在地靠在躺椅休息，身後的紅色岩石山丘紋路變得更加清晰壯觀，讓她整個人多了點美式風情，筆直美腿也非常驚人；後來她脫去白色的外衣，裡面就是黑色的泳裝，泡入水中盡享旅行帶來的美好。

賈永婕山中游泳池解放好身材，盡顯48歲的不科學體態。(圖/賈永婕 FB)

賈永婕這次的旅行收穫滿滿，喝個飲料也露出超滿意的笑容。(圖/賈永婕 FB)

賈永婕在山中的游泳池中泡水，她舒服到在池中將頭向後仰，露出燦爛的露齒笑容，可見全身幾乎泡入池中，讓池面下的好身材若隱若現，濕掉的泳裝也增添性感、誘惑的氛圍，引來網友好評不斷：「怎麼這麼美！」、「跟你的人生一樣美」、「比無敵風景還美」。