男團「B.T.O.D」10日宣布他們的中文團名「超越男孩」，意旨為一群充滿衝勁的男孩，用他們努力向前衝的拼勁不斷超越自己，B.T.O.D 超越男孩出道時成員為5人，起初成員Kenny因車禍及國手訓練而選擇休息，近日公司對淋雨有不同規劃，因此Kenny與淋雨兩人目前皆為保有合約但休息的狀態。

未來B.T.O.D將呈現新的面貌，以新隊長子賢、主唱張龍、Breaking好手淇揚共組全新B.T.O.D，又名「超越男孩」，儘管人數減少，但力量更大、更加團結。子賢更是加入了《全明星運動會4》，並被領隊錢姐選進了「藍隊王朝」，錢姐選擇子賢時表示「他需要一個舞台」，令子賢非常感動：「在身高以及各方面數值都算不上最好，錢姐卻相信我，並且給了我一個舞台能夠發揮，接下來會用自己的實力讓大家看見，並且幫助藍隊奪冠。」

身材較為嬌小的子賢，最近每天都在認真練習，就連確診仍不忘在家做訓練，希望能把自己的實力發揮出來，幫助隊伍獲得勝利。主唱張龍出身《超級偶像7》，現在也被上海黑籟音樂所看見，與該公司簽下了個人唱片合約，並於日前發行了單曲《欠我的擁抱 》。

B.T.O.D成員目前都有各自的規劃，團隊行程也滿檔，他們擔任高雄旗津啤酒嘉年華的代言大使，13日將再次前往旗津海水浴場，與DJ Swallow a.k.a 妖嬌帶來精彩的合作演出。