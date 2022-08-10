桃園人智力測驗？民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨(9日)被台大核定撤銷國發所碩士學位，引發各界對「換堅」與否的熱議；媒體人黃揚明10日在《大新聞大爆卦》節目指出，民進黨為避免重演藍營「換柱」風波，不會考慮換林智堅；且將利用各種抹黑手段打擊台大信譽，其實就是瞧不起桃園人、台灣人的智慧，所以本次桃園市長選舉可說是一場「智力測驗」。

黃揚明表示，「我說過很多次，不會換的。為什麼？第一個，林智堅，如果今天換掉的話，他們會講，重演『換柱』(洪秀柱)啊！國民黨換柱之後，從此一蹶不振吶！換了不知道風險有多大；更何況，這一個月來，論文吵了一個月，球場都吵了半個月，林智堅民調沒有明顯地掉下來，張善政沒有領先吶！沒有危機啊，他們覺得根本，輕鬆啊，輕輕鬆鬆就可以把這個議題打掉了。還說桃園人不在乎學歷啊，那你新竹人就很在乎學歷齁。」

「所以嘛，這是瞧不起我們桃園人！」黃揚明指出，「我必須要講喔，現在民進黨是在輕蔑台灣人的智慧，是在挑戰台灣人的道德底線。那我覺得這是一個考驗我們台灣人民，智力測驗的時候；什麼叫智力測驗，不是真的智商，是對『小智能力』的測驗。所以接下來大家可以看看，接下來民進黨怎麼玩，怎麼去羞辱台大，怎麼去污衊這些審定委員會的，從蘇宏達乃至於管中閔等等，昨天側翼都已經開始展示火力了。」

黃揚明說，「那我們就來看，這會不會成為2018卡管案的2.0，對學術的迫害！現在上車的人非常多啊。」主持人馬千惠指出，過去卡管案非常難看，連續卡掉3任教育部長，黃揚明：「但是他們沒有成功啊，沒有成功才導致今天這個局面啊！他們就覺得『我所有我都要掌控，當今天發生這種事情，我更要掌控台大』，不然怎樣，後面是一串肉粽；陳明通指導了多少權貴？他們現在瑟瑟發抖啊！」

「而其中，有多少是這次出來幫林智堅辯護的？有多少是陳明通的學生？」黃揚明強調，「所以這個我們就繼續看下去，當然我覺得證據最重要，今天台大也是拿證據來講話的，你們民進黨現在有拿出任何證據說『林智堅有原創』嗎？看不出來啊，如果今天你那麼厲害，說8月9日的凌晨12點半律師團發信給台大，說你要說明『我們願意說明了』，請問你有拿出足以說服審定委員會，昨天那場記者會，你拿出任何證據嗎？沒有！」

黃揚明說，「你早就知道審定結束了，我根本沒有要去說明，我只是假裝『我要去說明，你不給我說明吶！』，這是事後製造新證據的一種模式，就是一個戰術而已，只是想要把台大鬥臭，這些817死忠仔就會覺得『對！你們台大鴨霸，欺負我們的小智』，每次都是玩這一招啊，可是你說有沒有用？所以我說這就是考驗台灣人民，智力測驗的時候。」