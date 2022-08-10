藝人陸元琪是音樂人袁惟仁的前妻，恢單後她獨力撫養一雙兒女，最近她在等女兒下課的期間開直播邊化妝、邊跟網友聊天，想不到竟被一名網友攻擊外貌，忍不住PO文酸回去。

陸元琪昨（9日）下午在臉書開直播，表示出門前太匆忙，來不及化妝，連防曬都沒有塗，所以她在等女兒下課的空檔，邊化妝邊跟網友互動，感嘆：「我年輕真的本錢超好，沒在怕的，現在一曬就長黑斑。」

想不到有個女網友留言嘲諷：「你皮膚狀況很差！你的素顏真的很嚇人！」陸元琪見狀，今（10日）高EQ回應：「謝謝你的指教批評喲！妳的表現也讓大家看到妳整體的糟糕唷」，接著截下酸民留言的圖，轉PO到臉書發文：「我的粉專很久沒見到酸民了，終於出現了一個在我昨天接女兒放學的直播下，歡迎光臨，公開這樣說我素顏很嚇人+膚況很差，我猜她應該長得炸美吧，她可以公開罵人，我也可以公開她的行為囉，好有趣。」

陸元琪透露已不是第一次受到這名女酸民的文字攻擊，去年報案的時候，名單中就有她，現在正在蒐集被騷擾的文字，稍晚就會封鎖處理；許多粉絲得知後，紛紛留言打抱不平：「她口氣好酸！一定是在嫉妒妳！她的自卑顯露無遺」、「一位到處閒逛，盲忙到沒空照鏡子的人」、「是她沒見過你本人」，還有暖心網友安慰：「我不覺得妳素顏不好看，我覺得妳很可愛，可愛的人都有斑耶」，陸元琪大方地回：「我愛曬太陽，根本不理會那些斑」。

作詞人許常德也留言安撫陸元琪：「對於這種不客氣的人不用客氣，因為客氣不是給這種人這麼使用的。要評論皮膚，就不能一點都沒有有關皮膚的資訊，只有『嚇人』的字眼，連罵人的程度都很低。」陸元琪看了相當認同，回應：「老師說的真精準。」