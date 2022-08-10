受對流旺盛影響，台南、高雄傍晚變天，雷擊、風雨交加，造成多處傳出淹水災情，位在台南上方的嘉義，雖然並未出現暴雨，但天空也出現了閃電群舞的現象，有當地網友將影片上傳，直呼根本不敢出門了。

網友在PTT八卦版PO文「閃電可以多誇張？嘉義大爆發了」，他表示自己待在家耍廢，原本想要出門買晚餐，結果突然下起雨來，沒想到開窗一看，天空不斷出現閃電，次數更是頻繁且密集，短短30秒天空竟然閃了上百次。

原PO也忍不住驚嘆「嚇得不敢出門，有沒有閃電到底可以多誇張的卦？」，詢問大家這種現象是否正常。不少鄉民也嘖嘖稱奇，紛紛留言：「真的很猛，而且雷聲轟轟的不會停」、「幽浮要來了嗎」、「市區雨超大的」、「看過好多次閃電，沒看過這樣閃的」，也有人開玩笑：「是我啦，一路超速違規，測速照相狂閃」、「看來剛剛一堆人亂發誓哦」。

其實此現象叫「對流胞」，由於空氣中熱對流過於旺盛所引起，氣象專家表示，在夏天屬於常見現象。