第一銀行10日公告發行二筆金融債券額度，分別為1,880萬美元、1,970萬美元。

1,880萬美元為第一銀行111年度第3期無擔保一般順位1.5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券。1,970萬美元為第一銀行111年度第4期無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券。

1,880萬美元債券部分，發行期間為除第一銀行行使「發行人贖回權」外，本債券發行期間為1.5年。發行利率為固定利率與組合式利率(區間計息型)之組合。

募得價款之用途及運用計畫為提供第一銀行外幣中長期資金來源並支應業務發展。

買回條件：(一)第一銀行有權於本債券發行屆滿1年之付息日(含)及其後任一付息日依債券面額全部提前贖回本債券。(二)第一銀行有權於特定事件發生時，於第一銀行另行公告之日依提前贖回金額全部提前贖回本債券。

此次為110/10/15董事會決議之補充公告。

1,970萬美元債券部分，發行期間為除第一銀行行使「發行人贖回權」外，本債券發行期間為5年。發行利率為固定利率與組合式利率(區間計息型)之組合。

募得價款之用途及運用計畫為提供第一銀行外幣中長期資金來源並支應業務發展。

買回條件：(一)第一銀行有權於本債券發行屆滿1年之付息日(含)及其後任一付息日依債券面額全部提前贖回本債券。(二)第一銀行有權於特定事件發生時，於第一銀行另行公告之日依提前贖回金額全部提前贖回本債券。

此次為110/10/15董事會決議之補充公告。