美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸連續幾天在台海周圍軍演。國安局長陳明通表示，其他事務的紛擾都不該影響國安工作的進行，捍衛國家安全，仍是國安團隊的第一要務。退役中將帥化民卻反問，裴洛西來台及大陸軍演前，國安局長做了什麼事？

帥化民10日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，抄襲的人分成兩種，一種是拿筆抄看懂了才抄；一種是剪貼上去的抄。林智堅為什麼不敢參加台大學倫會的三次會議，教授隨便問3個問題，就知道他懂了沒有、論述是什麼？前後邏輯通不通？如果林智堅很用心抄，就可以出席學倫會，反正就是強辯。

帥化民話鋒一轉直批陳明通，中共軍演對台灣是最嚴重的問題，他不禁反問國安局長在幹嘛？質疑他在當論文販賣店，所以他真的是國安第一嗎？請問他前面做了什麼事。

帥化民接著指出，因為國安局包含偵查大陸情報的軍情局、國內情報的調查局，還有國安局副局長事駐在華盛頓的情報分享聯盟主要人。最近這些危機，美國有沒有知會他裴洛西來台、中共內部怎麼安排，他知不知道？帥化民認為，有交情、有義務的國家應該有告知責任，我們才能應付這個危機，但陳明通都在忙什麼事？