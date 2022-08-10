《週刊SPA!》8日報導，日本一名男性在與同公司的女性結婚後，被另一名女同事誘惑而陷入外遇，且對象還是妻子的要好朋友；雖然這類公司內外遇關係通常難以隱藏，但這名男性表示，由於公司在新冠肺炎（COVID-19）疫情下轉為在家上班，「就算周遭有第六感很好的人也發現不了」。

根據報導，一名在日本東京都內外資企業上班的34歲男性，2年前與比自己更早進公司的女性前輩結婚，新婚生活一帆風順，但才過了半年，他就陷入外遇漩渦之中。

當時同期的其他同事邀請這名男性一起出門旅行，由於這些人妻子全部都認識，所以爽快地允許他參加。在猜拳決定房間時，這名男性碰巧與一名同齡女同事被分配到一間雙床房；當晚這名女同事就親上來，並邀他「一起睡嘛」。

雖然兩人當時並未發生關係，但不久後便相邀出門看電影；女同事在電影院內便直言「人家忍不住了」且動作頻頻，兩人稍後就直奔賓館大戰，至今已維持外遇關係達1年半。

這名男性表示，外遇對象與妻子的私交相當不錯，會兩個人一起出門去玩，互相十分信賴。照理來說，三方接觸如此之多的外遇對象應該相當容易被發現，但男性透露，由於在新冠肺炎疫情下，公司全面轉為在家上班，就算周遭有第六感很好的人，在無從接觸下也難以發現兩名同事的外遇關係。