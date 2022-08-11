妯娌間的相處一直是許多人的難題，一名人妻日前上網控訴，大嫂嫁進來後非但不幫忙照顧自己兩個孩子，甚至還阻止哥哥提供一切金援，表示「沒必要幫忙養小孩」，讓這名人妻聽了相當不滿，直說「我們一個月少他們2萬多，幫我們養會怎樣嗎？」誇張的行徑曝光，引發網友熱議。

一名人妻在臉書社團《匿名公社》發文，一開頭就罵自己的大嫂「白X」，她表示，哥哥和大嫂膝下無子，兩人月收入約8萬元，比他們夫妻多了2萬元，在大嫂嫁進來前，哥哥和媽媽都會幫忙照顧兩個小孩，甚至畢業旅行、玩具、飲料、消夜，都由哥哥一手包辦，連哥哥的手機都會大方借給小孩玩。

沒想到，自從大嫂嫁進來後，一切都變了調，大嫂不僅禁止哥哥付錢幫忙養小孩，就連手機也不能再借出，且過去小孩時常整天待在哥哥房間吃飯、玩電腦，後來也被禁止，大嫂表示，未來孩子的吃喝玩樂一概不能再使用大哥的錢。

面對大嫂的種種「規矩」，原PO不滿地說：「我的手機是新的，怕小孩用壞，老公的手機，老公自己要玩」、「很誇張耶，我們一個月少他們2萬多，還要養兩個孩子，幫我們養會怎樣嗎？」

原PO還說，大嫂自從嫁進來後從沒有煮過飯，甚至連碗都不洗，「每次都叫我哥洗，我叫哥哥不要洗留給嫂嫂洗，還被哥哥罵，真的是娶到這樣的嫂嫂當公主哦」。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「整篇看下來，有事的是妳吧」、「奇文共賞，還理直氣壯」、「很多事差不多就行了喔，我是說妳」、「根本毒菇」、「大哥大嫂賺多少也是他們的事，你倒是理直氣壯啊」，不過也有不少人懷疑，這則文章其實是大嫂的反串文。