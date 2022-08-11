結構工程是建築的骨幹與支架，重要且不可或缺的一部分，素有「建築界骨科權威」的結構技師張盈智說：「要做到穠纖合度、實用與美學兼具的建築結構藝術，除了需具備專業、美學之外，還要具備勇氣、願意把一件事做好！」

去年獲得中國工程師學會「年度傑出工程師獎」殊榮的張盈智，10日下午擔任台中市建築經營協會8月分「大師講座」主講人，以「建築。結構。生活。挑戰」為題，暢談他多年來的工作經歷與作品實績，以及「視結構為藝術」的理念。

張盈智說，當美感與結構安全產生衝突時，多數人會選擇結構安全，但是，「我會嘗試找方法、透過技術與技巧來解決問題」。他說，當安全與比例剛剛好的時候，通常就是建築處於安全界限，結構技師若不想承擔風險或責任時，多數人會選擇以結構安全為主要考量，「所以台灣的建築物才會長得很像」，但他卻想著不只結構安全要做好，建築物同時也要具有美感。

張盈智格外重視將力學與美學做完美的結合，使結構設計兼顧建築美觀及空間使用性，例如位於林口的「亞昕晴空樹」，將建築立面轉換為具有結構行為之造型構件；或是誠意開發「砳建築」、雲門舞集淡水藝術教育園區等，皆為結構美學的指標作品。

台中市建築經營協會理事長張家駿表示，由張盈智所帶領的築遠工程顧問，立足業界18年，橫跨住宅類、商辦類、橋樑類、公共工程類、醫療學校類、施工服務類等，作品不僅遍佈全台，甚至是杜拜、柬埔寨、約旦、馬來西亞等地，更累積超過與24位國際級建築大師合作的經歷，業界因此稱他為「建築界骨科權威」，相信他的分享與經歷，可以給會員眾多在工程上思考、解決問題的方向。

張盈智是美國康乃爾大學結構工程碩士，畢業後於美國就業，曾參與世貿大樓的改建和補強工作，回到台灣後成立築遠工程顧問有限公司，參與了500多個設計案，知名作品如台大人文館、高雄市立圖書館、機場第一航廈、台中七期圓滿劇場等等。

築遠工程顧問公司的團隊，在台灣各地設計許多兼具力與美的景觀橋樑，例如高雄市翠華橋，榮獲2010年國家卓越建設獎、鼓山一號景觀橋，拿下2010年國家卓越建設獎、新板特區人行天橋等，皆是其代表作品。

張盈智將結構工程形容成一個「藝術狀態」，在每個項目中，去創新設計的新視角，除了安全之外，所有的設計都是合理的、值得相信的，因此他視結構為藝術（State of Art），而築遠的每一個工程師，為作品創造出新的關連與構想，也都依循著「安全是基本要求」、「設計堅持其合理（Make Sense）」等準則，竭盡全力在最佳設計時間內、完成客戶交辦的任務。

張盈智從業近30年，對於專業知識從不吝於分享，除了積極發表技術文章、受邀演講與技術討論外，亦曾因其創新理念受邀至TEDx發表演說，他也相當重視教學傳承，目前受聘於台灣大學土木工程學系兼任副教授、台灣科技大學兼任教授。