小智還是勝算不小？民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨(9日)被台大核定撤銷國發所碩士學位，引發各界對「換堅」與否的熱議；媒體人謝寒冰10日在《大新聞大爆卦》節目指出，林智堅前往中華大學不是去報告論文，而是親自監軍，要確保兩個學位至少一贏一輸；就算兩敗，也能用校名將中華大學抹紅這樣硬凹；加上中共軍演可操作抗中保台牌，林智堅在桃園這場選戰仍難言必敗。

主持人馬千惠問：「這次死嗑到底會贏嗎？」謝寒冰說，「我跟你講，還是有可能會贏喔！因為林智堅之前不管台大、中華大學審定會要求出席，他都不出席，昨天說，要去了，為什麼？因為中華大學這次他不能再輸，所以他要親自去監軍，你以為他是去被人家口試啊？被人家調查？不是，是他回去告訴這些人『你們不要給我做錯誤決定喔！』這次要親自回去督軍了，不然他資料也交啦，中華大學連董事長都是人家的耶。」

謝寒冰表示，「因為他知道不能再輸，所以他要回去看一次，這次他要確保戰果在這個地方，只要能夠凹到中華大學跟台大一贏一輸，他就有得扯了啊，『你看，就是因為台大被管中閔、被蘇宏達把持，才會變這樣嘛！你看人家中華大學，就做出了正確的判斷啊，我完全沒有抄襲！』」

「那我告訴你，這世界上就是有人會相信這種東西。」謝寒冰指出，「如果中華大學也認定他抄襲，你有沒有注意到？這個學校叫『中華』大學！那不是中共同路人是誰？反正怎麼樣他都能凹。即使陳亭妃都出來說『黃帝穎你那個辯論實在太扯』，你看今天陳亭妃會不會繼續講？」馬千惠：「不會，小英都講話了」，謝寒冰：「對啊，民進黨的好處就在這裡，蔡英文一講話，黨主席一講話，大家都惦惦。」

謝寒冰強調，「你看連堅哥（王世堅）都說了喔，堅哥說『容我有一點點自私』，因為他已經快要被『換堅』了，所以他也不敢講；你看高嘉瑜現在還敢不敢講？不敢啊，那就是這樣啊，那就搞定啦。更何況，民進黨選舉一直有兩大助攻手，第一個擺在眼前，大家都知道，中共嘛，中共這個演習只要持續下去，什麼論文大家都已經不在乎了，只要把抗中保台這種仇恨意識心態轉化到年輕人身上，它就贏了！」