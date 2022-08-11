竹科工程師是不少人羨慕的工作，因為具備專業技能屬於社會高薪人士，一名網友在PTT發文詢問「 竹科隨便一個工程師年薪就300萬？」引發其他網友熱烈討論。知情人士表示，工程師職位細分成很多種類，並非所有工程師年薪都破300萬。

原PO在PTT發文指出，是不是竹科裡面，隨便一個工程師年薪都是300萬起跳啊？甚至可以到500萬這樣嗎？原PO表示，這樣子的薪資水準，應該超過外面公司的總經理了吧？

其他網友紛紛表示「隨便都300萬有點誇張，但是200萬應該有」、「設備大概150萬，RD〈研發工程師〉應該都有300萬」、「300萬在竹科應該是地板而已，500萬才是」、「竹科沒有500萬根本三級貧戶」、「300萬對新人來說不一定，但如果是工程師至少200萬」、「竹北房價一坪喊85萬，不然誰要買？」、「工時和壓力遠大於一般傳產經理」、「只有這兩年疫情才有此盛況」、「旺季過了也很容易被裁員就是了」。

另有知情網友透露，今年IC設計RD，年資5年以上年薪幾乎都有300萬，尤其驅動IC相關有一些朋友年薪快破500萬，不過據悉已經開始衰退，今年應該就是近期最好一年了。