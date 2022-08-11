工作是人們安身立命的基礎，也是成就感來源；然而對身心障礙者而言，找到一份能維生、進而發揮所長的工作，卻遠比其他人困難。為了協助他們就業，許多民間單位為身心障礙者搭起與雇主的橋梁，也有企業持續招募身心障礙族群，打造有愛無礙的溫暖職場。從評估到輔導打造適能職務

根據衛生福利部統計，截至2022年第一季，全台身心障礙者逾120萬人，占總人口數5.12％。這120萬人身心障礙程度不一，也包含聽力障礙、智力障礙、肢體障礙等各種障別，其中有些能力、態度較適合者，在適切輔助下亦能融入職場生活。為了讓更多身心障礙者朝此方向邁進，由身心障礙者家長共同成立的「財團法人育成社會福利基金會」在2001年起接受台北市勞工局（今台北市勞動局）委託，協助辦理身心障礙者社區化就業服務。

「過去社福機構對於身心障礙者的照顧，主要著眼於建立身心障礙者日間托育、住宿等服務。過程中發現，有些身心障礙者在適時輔助下或能融入職場生活，跳脫『被照顧者』的角色。此時我們正好受到勞工局委託，便開始發展身心障礙者就業輔導。」育成社會福利基金會副執行長蔡惢珍說道。

為了幫助身心障礙者找到與其能力及特質相符的職缺，育成社會福利基金會逐步發展出一套評估、資源連結、輔導機制。在身心障礙者提出就業需求後，將由「職業重建個案管理員」進行初步評估，確認他的能力與對職涯的想像。蔡惢珍說：「職業重建個案管理員會評估身心障礙者的工作能力，如是否需要旁人不斷協助、提醒才能完成任務。需要大量協助者，我們會安排他至專為身心障礙者設立的庇護工場，例如洗車中心、育成蕃薯藤餐廳等『庇護性就業場所』工作；較具備獨立工作能力者，則會由支持性就業服務員提供協助，到一般職場就業。」

育成社會福利基金會為身心障礙者找到合適的職缺，有些進入庇護工場，有些進入一般職場就業。（圖／財團法人育成社會福利基金會）

對於適合進入一般職場的身心障礙者，「就業服務員」接著會依據評估結果與企業溝通，為個案量身打造合適的職務內容，並在他們進入職場後從旁教導、陪伴、觀察，確保其能勝任工作內容，也協助他們融入職場人際生活，並找到與之相處融洽的同事，成為未來就業服務員「退場」後的日常守護者。

蔡惢珍也補充，就業服務員會持續與聘用單位保持聯繫，適時前往協助，「像是身心障礙者雖然是在同一家清潔公司任職，但只要一改變清潔地點，他們就得重新適應，這時就業服務員便會前往新的工作地點協助身心障礙者熟悉環境，並重新協助建立工作流程及職場自然支持者。」

另一方面，蔡惢珍也表示，就業服務員也會和其他同事溝通，希望大家在與身心障礙者相處時，避免直接代替他完成工作，而是提醒他該怎麼做，藉此讓身心障礙者慢慢掌握工作內容，而不是再度陷入依賴他人的狀態。希望在多重協助下，讓身心障礙者能藉由就業獲得穩定收入、融入社會、擁有自己的職場社交圈，不再只是依賴者，能成為真正獨立的「大人」。

「UNIQLO TAIWAN」會為小天使安排指定培訓者，帶領其熟悉工作內容。（攝影／林冠良）

讓小天使成為得力夥伴

除了許多社福團體透過轉介、陪伴等方式幫助身心障礙者融入職場，也有許多企業與社福機構、特教學校攜手，為身心障礙者打造「無礙職場」。像平價服飾品牌「UNIQLO TAIWAN」便長期發展「小天使任用方案」，目前全台已僱用47位身心障礙的「小天使」，平均服務年資逾6年，可說是各店鋪的重要夥伴。

UNIQLO TAIWAN人力資源部經理劉馨婷表示，2001年UNIQLO在日本發起「1間店鋪聘用1名以上身心障礙者」的僱用目標，至今已有約9成店鋪有身心障礙員工任職。UNIQLO TAIWAN則在2011年大量展店期擴大人力需求之際，也同步徵求一般員工與身心障礙者投入。「我們從當時便與國立嘉義特殊教育學校合作，由學校推薦學生，通過面試後便能成為公司的一分子。」

由於店鋪工作內容需要密集勞動，因此UNIQLO TAIWAN主要以體能無礙的智力障礙者為招募對象，並依其能力安排工作內容。劉馨婷說：「小天使多半負責出貨、倉儲管理等高重複性工作；若是評估後發現小天使能力超乎預期，則會進一步賦予進貨等複雜性略高的任務，甚至直接面對顧客。」

與此同時，店長也會逐月考核小天使的工作狀態、適時調整工作內容。「我們希望小天使在此工作就是進入一般職場，所以我們會為他們安排指定培訓者，手把手帶領他們熟悉店務，同時培育他們的工作與人際交流能力。」UNIQLO TAIWAN人力資源部長吳佩蓁詳細說明。另外，劉馨婷也強調：「我們也會提醒其他店鋪夥伴，盡可能讓同一人交辦小天使工作任務，指令也盡量簡單、清楚，避免因多人溝通、複雜指示，造成小天使認知上的混亂。」

此外，吳佩蓁與劉馨婷也發現，起初許多分店店長對於小天使的工作能力不抱太大期待，僅是依循公司的企業社會責任方針聘用身心障礙者，但在實際與小天使合作後，發現他們的工作表現遠遠超乎想像。不僅如此，其他夥伴也因為與小天使的相處經驗，在人際溝通上變得更加貼心細膩，進而提升顧客服務品質。

打造友善身心障礙者的職場，不只讓身心障礙者擺脫被照顧者的刻板印象，而是能融入社會、發揮所長，進而為職場環境帶來正面影響，讓友善職場不只是扶助小天使，更是真正的互利共好。

小天使多半負責出貨、倉儲管理等工作，是許多同事工作時的得力夥伴。（攝影／林冠良）

本文作者：郭慧

(本文摘自《台北畫刊8月號655期》)