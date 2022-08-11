科技的快速演進，帶給人們生活的無限可能，透過智慧科技的創新應用，也能創造更便民、更適切的公共服務。台北市積極推動智慧城市，從公共服務、數位轉型等實際運用面向出發，透過公私協力，將智慧科技轉換成實際解決城市問題的方案。而在即將揭幕的「2022台北城市博覽會」中，也將以嶄新科技呈現今日台北生活樣貌與發生中的改變，參觀者也將進一步了解台北智慧城市的發展，將如何引領這個城市走向更嶄新的未來。

科技與數據雙驅動的智慧城市

智慧城市的推動，最重要即是在資訊安全的基底下，設計最適切當代生活需求的數位科技方案，讓城市生活更加便利。面對這幾年新冠肺炎疫情的衝擊，台北市政府積極應用科技與民眾一起迎戰疫情，推動「實名制口罩自動販賣系統」、實名制MyCode QR系統及「新冠肺炎資訊整合儀表板」等項目，即時掌握疫情現況並統一調度防疫資源。此外，台北市也設置大數據中心負責多層次資料架構，藉由精密的數據資料庫，密切地進行跨機關交流以有效整合分析數據，提供最適切的參考資料以制定施政方針。

實名制口罩販賣機以智慧科技與民眾一起抗疫。（圖／台北市資訊局）

iTrash讓民眾不用等待垃圾車，可依照自己的時間隨時倒垃圾。（圖／台北智慧城市專案辦公室）

同時為了落實「將城市作為實驗平台」的理念，市府以「Living Lab」為概念實踐社會創新，由政府「由上而下」發動，民間「由下而上」提供創新提案的雙重機制，公私協力執行智慧城市的概念認證專案（PoC）。台北市資訊局局長呂新科舉例，「iTrash 智慧垃圾回收整合服務站」提供 24 小時垃圾收集與資源回收服務，民眾不需配合垃圾車清運時間，隨時可到服務站投入垃圾或資源回收。

「智慧城市應以人為本，台北市從完善基礎建設出發，建構以民眾為中心的城市公共服務平台，用數位化科技整合市民生活中所需的服務通道。」呂新科說，未來台北市將活用行動裝置作為市民便利生活的載具，在確保資料隱私的基礎下，藉由如台北通App等數位科技，持續拓展科技驅動及資料驅動的雙重驅動力，不斷創造新台北，讓改變在台北持續發生。

在城市博覽會看見台北的改變

想看見台北正在發生的改變、未來的台北是什麼模樣，即將登場的2022台北城市博覽會或許可以給你想要的答案。

台北城博會以「台北的未來」為主軸，規畫永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業和智慧城市等六大展區，應用數位科技與民眾互動，從城市治理的角度，讓民眾感受台北作為百年老城，如何在都市創新的同時，兼顧永續、文化保存發展，以持續邁向兼具文化底蘊的智慧宜居城市。

負責策畫此次城博會的台灣設計研究院表示，希望透過展覽手法與市民分享市政成果，累積市民的認同感，提升城市品牌價值，也期待民眾在觀展過程中對台北的未來產生新的想像。

台北城市博覽會將運用互動裝置讓參觀民眾更能融入展場空間，並以趣味方式感受政策落實後的改變。（圖／台灣設計研究院）

進入展區，首先可看到大型投影的沉浸式劇場，多層次疊影效果搭配機械手臂的運動，透過LED魔方引領觀眾，從地面宏觀的願景地圖到牆面微觀的發展成果，綜覽台北的現在與未來。

在展區中可以看到長達9公尺的「台北與水」光雕互動牆，猶如台北水資源版的〈清明上河圖〉，飽覽從翡翠水庫集水區到河口溼地的景象；另有老房子互動裝置，參觀者只需輕輕觸碰裝置即能點亮建築，重現老房子故事與台北的歷史建築美學發展，感受老房子文化運動所推廣的人文價值。

此外，展場特別設置台北大數據的互動投影體驗，邀請民眾置身於「城市儀表板」前，感受大數據AI與數位決策的互動方式，透過手機參與線上作答，從互動中認識大數據與城市治理的關係，體驗台北市政府如何用數據作為智慧城市發展的基礎。

台北城博會並非單向地展示台北市的發展改變，也雙向地邀請民眾使用現場的平板裝置，選填自己喜歡和期盼的台北樣貌，並藉由即時累計至「心聲願景牆」，聽取民眾的聲音，與民眾一同看見台北未來的新樣貌。同時也藉由線上展延伸展覽主題，透過線上與線下串聯城市生活，深度認識台北的城市文化。

2022 台北城市城博會－台北的未來

以「台北的未來」為主軸，透過「永續發展」、「城市再生」、「打開台北」、「共融社會」、「創新創業」、「智慧城市」六大主題展現未來台北新風貌，引領觀眾從城市治理角度出發，了解如何在永續發展的同時、串聯新舊，打造出讓每一個市民都能引以為傲的智慧多元城市。

城博會期間，每日可至現場服務台登記免費導覽，平日每天3場次、假日每天4場次，每梯次上限30人，每場導覽約1小時，歡迎民眾報名。

關於台北正在發生中的改變與對未來的想像，都將在「2022台北城市博覽會」精彩登場。（圖／台灣設計研究院）

✴ 8/27（六）〜9/11（日）

✴ 花博公園爭艷館

本文作者：韋森

(本文摘自《台北畫刊8月號655期》)