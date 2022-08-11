台南一名已婚蔡姓男子先前到某銀行辦理貸款時，意外結識劉姓女行員，兩人破格發展成不倫戀，數度公然約會，蔡男也因此向妻子提離婚，不甘被背叛的蔡妻憤而向2人提告求償。台南地院審理時，蔡男打死不認有外遇，但法官認為證據明確，2人侵害配偶權屬實，判應連帶賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，蔡妻主張，與蔡男育有1女，婚姻生活和樂平祥，但自從丈夫到某銀行申辦貸款，結識劉姓女行員後一切變調，丈夫與劉女自2021年8月起密切聯絡，丈夫同年10月甚至要求搬離住家另外租屋，數度與劉女在外約會，劉女也不避諱前往丈夫的租屋處，兩人關係明顯超越朋友。

蔡妻控訴，丈夫不遵守夫妻的誠實義務，與劉女發生婚外情，甚至要求與她離婚，不願意回歸家庭，使她苦心經營的婚姻破碎，丈夫與劉女的行為嚴重侵害配偶權，故依法請求兩人連帶賠償60萬元。

對此，劉女辯稱，與蔡男僅是業務往來關係，她不曉得蔡男已婚；蔡男也強調自己與劉女之間絕無逾矩的行為，至於妻子提交的男女合照證據，影中的2人也並非他們，否認到底。

台南地院法官勘驗證據，確認蔡男曾於2018年間在某銀行內申請信貸80萬元，承辦人員為劉女，當時蔡男曾在申請書上記載配偶為蔡妻，認定劉女分明知情蔡男已婚；法官再根據蔡妻提交的LINE對話紀錄，發現蔡男曾承認自己多次半夜離家與劉女見面等，認定兩人關係的確逾越普通朋友交往關係。

此外，法官指出，監視器清楚拍下，2021年10月間蔡男與劉女前後將2人名下的汽車與機車，停放於一處停車場且先後共乘的畫面，顯見兩人的確多次同進同出租屋處，難以認定此行為是為了討論銀行貸款，審酌雙方的經濟能力等一切情狀，判蔡男與劉女須連帶賠償蔡妻20萬元。可上訴。