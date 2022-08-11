一名陳姓男子去年間某日晚上近10時許，行經高雄一處公園，發現有名女子獨自一人，竟衝上前自後方強抱並襲胸，該女嚇得放聲尖叫，陳男則被移送法辦。高雄地院審結，依強制猥褻罪，處陳男6月徒刑，得易科罰金18萬，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，陳姓男子去年4月4日晚間近10時許，經過高雄一處公園，發現有名女子獨自散步，陳男竟強行自後方擁抱該名女子，還以雙手抓捏女子的胸部1次，該女子嚇得放聲尖叫，另名路過的熱心民眾聽到叫聲趕緊上前救援，警方獲報後隨即趕到現場逮捕陳男，將其移送法辦。

陳男接受偵訊時坦承所有犯行，高雄地檢署核定陳男的自白與被害人、證人的證述相符，認定陳男犯法證據明確，依強制猥褻罪將其提起公訴。

高雄地院法官認為，陳男只為了滿足個人慾望，就趁被害人獨自行走公園時侵犯對方，不僅不尊重被害人的性自主權，也造成其心理陰影與創傷，考量陳男認罪，已經與被害人和解，也無前科，故依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，期間付保護管束，另須接受2場法治教育。