美國為了加強自身晶片業的實力，拉攏台日韓組成晶片聯盟（Chip 4）同時也藉此機會孤立大陸晶片業，然而與大陸有密切交流的南韓對此合作有許多顧慮，近日喊出在「一個中國原則」及「不提及對大陸出口限制」的2大條件下才願意加入晶片聯盟，目前美方未有明確回應，專家則認為，南韓是否能平衡美中議題，是關注焦點。

綜合外媒報導，南韓向美方進行加入晶片聯盟的討論時，強調應該要以兩大原則為基礎，包括晶片聯盟參與者都應該要尊重「一個中國」原則，並同意「不提及對大陸實施出口限制」言下之意代表，晶片聯盟組成後還是能保有與大陸的合作關係。

南韓官員認為，南韓在材料和設備與大陸有密切合作，因此相關的組織設計不應挑釁大陸，此外，聯盟最大目標是在相關國家之間創造半導體產業的合作效應，而非「技術上孤立大陸」的技術安全聯盟。

目前晶片聯盟具體的成員與合作方式仍未定案，南韓也因考量大陸的關係持續與美方溝通，雙方不排除透過面對面會晤進行磋商。

中央社報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，南韓是最後一個表態參與聯盟磋商的國家，或許能夠擁有較多談判籌碼，但是否能獲得美國及大陸的雙邊同意，並維持供應鏈彈性，備受各界矚目。