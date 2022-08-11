美國提議與台日韓共組「晶片四方聯盟」（Chip 4），其中韓國迄今仍舉棋不定，有消息稱，韓國政府已向美國表達參與預備會議的意願，將視會議結果評估是否加入。不過韓媒指出，與其聚焦韓國加入與否，但實則台灣才是問題的核心，「美國和歐盟的真正目標都是減少對台灣的依賴」。

韓民族日報援引一名不具名半導體產業官員表示，韓國正處於技術（美國）與市場（大陸）的十字路口。至於會如何抉擇，他坦言答案顯而易見，「需要擁有技術，才能產出在市面上銷售的產品」

「問題的核心是台灣」這名官員說，美國邀請台灣參加時，大陸對此十分反彈。因此，他認為與其將目光放在韓國是否會加入晶片四方聯盟，不如正視台灣才是這次真正的核心問題。

韓國產業研究所（KIET）上個月一份報告也支持台灣為晶片四方聯盟的核心因素。報告內容提到，部分人士擔憂韓國與晶片四方聯盟疏離的風險及可能，另一方面，西方也對台灣安全風險感到威脅。報告補充，「美國和歐盟的目標都為減少中長期對台灣的依賴，以及增加自身在半導體產業的市占」。

KIET分析指出，歐美半導體廠和政府都嚴肅看待減少對亞洲的依賴，因此核心就是擺脫台灣在半導體的壟斷地位。KIET舉例，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾在5月就美對台依賴發出警訊；歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）也稱，從大量外國公司進口半導體的依賴及不確定性「令人無法接受」。

雖然，邀請台灣參加晶片四方聯盟和擺脫對其依賴，這兩者看似衝突，但從中長期來看，實則不然。美國為維持其短期供需，現在加強與台灣等東北亞夥伴合作，盡可能減少未來供應鏈衝擊美國產業需求的可能。

KIET續指，之後美國將透過「淡出」的策略逐漸減少對台灣依賴，後以韓國作為次要選擇來分散風險，最終則以美國本土擁有多家晶片製造廠為最後的目標，不過預期這樣漸進式的戰略需要長時間才能達成。