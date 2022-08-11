台大9日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位，這個消息一發出，立刻引起各界議論，林智堅和綠營支持者一致痛批台大處理不公。而最新的一份民調指出，對於桃園市長候選人支持度林智堅以40.14%的支持度領先國民黨張善政的37.91%，似乎不受論文門風波影響，引發討論。

根據《菱傳媒》公布最新的桃園市長候選人支持度網路調查結果，在7月19日至2022年7月23日時進行網路民調，林智堅以44.38％的支持度，領先張善政的37.27％及民眾黨所提賴香伶的6.37％，如今《菱傳媒》在8月2日到6日再一次進行網路民調，林智堅仍以40.14％的支持度領先張善政的37.91%，賴香伶則以7.96%排名第三。

該份報導更指出，和兩周前的調查比較出來可以得知，林智堅雖然下滑4個百分點，仍然領先另外兩位候選人，其中也有地方人士表示，之所以林智堅保持領先，除了張善政缺乏選舉魅力之外，更是因為有現任桃園市長鄭文燦作為後盾，幫林智堅排除所有選舉路障。不過經過交叉分析顯示，年輕和高學歷的選民「變心」的比例卻是最高，20至29歲的桃園市民，從兩周前的46.57％大幅滑落到35.46％。

而這項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對桃園市年滿20歲以上之網路人口，從2022年8月2日至2022年8月6日，共計進行5天，當中有效樣本為2197份。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.09％以內。