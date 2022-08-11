年底九合一選舉倒數不到四個月，而在民進黨桃園市長參選人林智堅的論文被台大判死後，其「外溢」效應更受關注。民進黨前立委沈富雄10日就斷言，林智堅論文風波「一定會影響到台北市，流失支持度的恐怕是黃珊珊」，引發討論。

沈富雄10日在黃暐瀚的《17LIVE》直播節目中提到，林智堅論文門延燒，但桃園的選戰「民進黨不管如何一定不換人，換人一定輸，不換還難講」。沈富雄分析，「不換林智堅未必輸，是因為張善政不夠強；再來林智堅的可喜度，讓人家看起來會開心，有長輩緣」；至於會不會影響到台北市的選情？沈富雄認為「一定會影響到台北市」。

沈富雄強調，原本台北市長候選人的民調是「等邊三角形」，現在已經變成「不等邊」了，而柯文哲判斷「黃珊珊的邊是不穩的」，因此柯文哲靠著拼命修理陳時中，就是是要幫黃珊珊固票，但結果沒幫到。這讓沈富雄預測，「台北市年底選戰的等邊三角型，流失支持度的恐怕是黃珊珊」，而最後流失掉的票源，恐怕「導向蔣萬安的也許會多一點」。