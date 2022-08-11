中國科學院上海應用物理研究所 (SINAP) 已獲生態環境部的批准，在甘肅武威的實驗性釷燃枓熔鹽反應爐在正式完成之後，可以啟動實驗。

世界核能新聞(WNN)報導，2011年1月，中國科學院啟動了一項30 億人民幣（133.5億新台幣）的液態氟化釷反應爐（LFTR）的研發計劃，該反應堆也被稱為釷增殖型熔鹽反應爐（Th-MSR 或 TMSR），號稱是「世界上最大的同類型反應爐」，而且具有該技術的全部知識產權，計畫功率為2百萬瓦時。

TMSR-LF1反應爐從2018年9月開始建造，原預計在2021年8月完成，但受限於疫情影響而延誤，現在的完成時間表是2024年。

大陸生態環境部表示，已經完成審查反應爐的調式方案，認為在生態角度上是可以接受的。最後的結論提醒實驗單位如果在調試過程中遇到異常，必須及時通報環境部與西北核物質輻射安全監察站。

TMSR-LF1反應爐將使用濃縮度20%以下的 鈾-235為啟動燃料，釷庫存量為50公斤，轉化率約為 0.1。釷燃料是99.95% 的鋰-7、氟化鈹鋰、與四氟化鈾。

預計將分批啟動，初期會去除氣態衰變產物，但在5~8年後，排出所有燃料鹽，用於分裂產物的分離以及錒系元素。之後繼續循環反應，釷反應從20%，提升到80%。

如果 TMSR-LF1 實驗計畫成功， 2030年將建造一座373百萬瓦的正式反應爐。

這種反應爐不需要水來冷卻，它能夠在沙漠地區運作，這也是實驗爐先建立在甘肅武威的原因。在大西部人煙稀少的沙漠和平原上很適合這種反應爐，可以做為風能和太陽能發電的補充，並減少對燃煤發電的依賴。

液體核燃料的設計源於 1960 年代，最早是由美國橡樹嶺國家實驗室所提出的實驗。