有網友詢問陳明通上課評價，不忘酸「開學新同學會不會都是名人，要不要帶伴手禮」。(圖／PTT)

論文門風波狂燒一個多月，台大學倫會9日宣布撤銷林智堅碩士資格，同時表示將對指導教授陳明通展開調查，就有人好奇陳明通上課評價到底如何。對此一名台大生也出面分享自己的修課紀錄，表示「平心而論，其實還有料的」。

有網友詢問，考慮下學期進修陳明通開的「現階段大陸政策分析專題」通識課，詢問老師評價如何，更諷刺「會不會修課的新同學都是名人，開學要不要帶伴手禮」、「期末報告規定是什麼，我怕我不小心抄襲到」。

對此一名台大校友就分享自己上陳明通課程的心得，並秀出自己的成績單證明。他表示，當初陳明通開的課還不是現階段大陸政策分析專題，而是本國憲法導論。

一名台大校友分享自己成績單，表示陳明通當時開的課是本國憲法導論，表示陳上課還滿有料。(圖／PTT)

原PO表示，平心而論，陳明通的講課內容，除了比較偏袒民進黨外，整體來說通順有料，而且當時陳也沒有非常吹捧民進黨，反而曾因為討論到許信良時，罵過民進黨，最後自己也以許信良為題寫期末申論，拿到了82分，反觀有同系的狂捧民進黨，反而只拿75分。

原PO說，有趣的是，另一堂世界經濟導論，上課的教授是國民黨籍大老，變成兩堂課，一堂大讚ECFA，一堂猛批ECFA，差點聽得精神分裂，但陳明通確實課講的不錯。他也強調，台大碩的確比學士好考，不過也沒到學店地步，除了某些在職專班比較讓人無語。