日本氣象廳表示，北海道今天午夜發生規模5以上連環地震，規模分別是5.1及5.3。

路透社報導，日本防災科學技術研究所（NIED）指出，這次地震震央位於北海道宗谷地區，震源深度為3公里。

日本媒體報導，今天午夜首起地震發生在12點35分左右，估計規模為5.1，第二起地震發生在12點53分，規模為5.3。

日本放送協會（NHK）報導，當局未發布海嘯警報。目前尚無關於地震損害的報導。（譯者：陳正健）1110811

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