民進黨桃園市長參選人林智堅國發所論文，被台大認定抄襲情節嚴重，撤銷其學位。兼任民進黨主席的總統蔡英文則請全體黨公職團結一致，「支持林智堅捍衛自己的清白」。媒體人吳子嘉認為，蔡英文硬挺林智堅，不會有好結果，因為民進黨內部恐怕會分裂，會有其他的力量跳出來挑戰蔡英文。

吳子嘉10日在《關鍵時刻》節目中分析，林智堅論文抄襲案，蔡總統分成三段式處理︰她第一次處理時說林智堅被抹黑；第二次她說請林智堅「應持續以證據為基礎，向各界進行說明」；她第三次處理這事，沒有談證據，也就是管你三七二十一，就跟台大打起來了。

吳子嘉覺得，蔡英文第二次跟第三次所講的話，為什麼有那麼嚴重的矛盾跟衝突，這完全是權力人物的一個慣性作祟，叫「指鹿為馬」。也就是說，她高估了總統的權力，還有自己的力量，然後帶隊挑戰台大學術的公正性，這件事情有多嚴重。

吳子嘉預測，蔡英文這樣硬挺林智堅，會賠下去，不會有好結果，恐怕民進黨會內部分裂，會有其他的力量跳出來挑戰蔡英文。因為這個局，並不是蔡英文想像的一個局，蔡英文想到的是權力的操作，而沒有想到道德跟正當性的問題。

另外，主持人問到，論文門台大會殺到底嗎？吳子嘉回應表示，兩方碰撞之下的結果，會死一票陳明通的學生，出現很難看的情況。然後蔡英文護林智堅，可不可能成功，就要看桃園市長選戰會不會勝利。