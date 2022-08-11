部分不法之徒為規避警方查緝，也有貪小便宜的民眾為了想省牌照稅及燃料稅，將車牌停用後再以假車牌蒙混上路，無良賣家甚至在知名網路賣場上標榜「客製化、高仿真」，為有特殊需求的顧客依1：1製作假車牌。資深員警坦言，偽造車牌可憑經驗以肉眼手摸觸感辨識，但隨著「辦案監視器化」，偽造車牌容易成為查案斷點，恐成不法之徒犯罪利器。

警方指出，假車牌橫行市面，甚至可在網路上購買，常被不法之徒用來製造犯案斷點。監理單位也表示，每天都會銷毀超過百面報廢、假車牌，仍時常有民眾收到莫名其妙的罰單，到監理單位申訴後才知道自己車牌被冒用，嚴重危害公眾利益。

為調查假車牌是否可輕易購得，記者以顧客身分私訊網路商場訂製車牌賣家，不到5分鐘即得到回覆，對方相當熟練地詢問製作汽車或機車車牌，並表明可1：1製作、凸起、有梅花、鋁製等基本資訊，到貨時間約為下訂後15天左右，並強調2面車牌原價18000元，優惠價16800元。隨後即提供匯款帳號，並保證出貨前會先提供照片確認。

該名賣家在個人版上明文表示，因為是客製化商品，所需成本巨大，因此需要先收取一半金額作為訂金，且商品不接受退換，中途反悔則沒收訂金。最後才強調該車牌商品是模型玩具，並不符合上路的要求，請買家小心觸法。

但其定價1個15800元、2個一組(汽車前後車牌)18000元，顯然與「模型車牌」價格相去甚遠，且細看該名賣家在個人首頁基本資訊，評價是滿分的5顆星，已售出商品（車牌）竟已高達1.8萬筆，仿製車牌流竄市面、公路情況令人難以想像。

另名賣家則顯得較有警覺心，開門見山強調他們製作的車牌是模型，跟真實的車牌相比一定能明顯看出差別，有上路需求則必須要找監理站。當記者回覆只是短暫時間使用上路，對方仍明確表明自己製作的是模型，無法接單製作有上路需求的車牌。

資深員警指出，一般需有發生刑案、車輛失竊等因素才會立案調查，且實務面查緝假車牌相對困難。例如之前曾發生在高雄市的汽車失竊案，嫌犯利用自製的開鎖工具打開汽車車門及電門鎖後，將車輛開往山區。警方獲報後沿線追蹤，逐一過濾山區進出的車輛，但該嫌犯偷車後改造車牌造成查緝上的困難，案情一度陷入膠著，經過逐一比對同型車款後，發現只有一輛相同車款車輛離開山區，鎖定該車行蹤才順利逮人，訊後依涉竊盜及偽造文書罪嫌移送偵辦。

資深員警坦言，警方出動勤務擴大攔查時，偽造車牌可憑經驗肉眼、觸感辨識，難度不大，但隨機攔查成功樣本數並不高，只能「碰運氣」；且隨著科技時代「辦案監視器化」，偽造車牌容易成為查案斷點，恐成不法之徒犯罪利器；至於網路販售複製車牌，因為有標明相關警告標語如「車牌無法上路、僅供收藏」，並無鼓勵犯罪事實，如果買家購買後未實際開上公路或從事不法情事，現有法源確實難以規範。

資深員警坦言，偽造車牌可憑經驗肉眼辨識，但隨著「辦案監視器化」，偽造車牌容易成為查案斷點，恐成不法之徒犯罪利器。(圖／警方提供)

監理單位指出，禁止使用他人車牌或變造車牌，就是為了要維護監理機關對車輛號牌管理，以及警察機關對於交通稽查的正確性，除了監理機關外，任何人都無權製造車牌，即使仿造的品質逼近真正的車牌，仍不能取代監理機關所核發、屬於該車的唯一車牌，不管以什麼樣的材質仿造車牌並加以懸掛使用，都可能觸犯刑法「行使偽造特種公文書」罪，最重可處有期徒刑一年。

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