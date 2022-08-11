民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大學倫會認定抄襲論文，情節嚴重，撤銷碩士學位，但總統蔡英文依舊力挺愛將，10日在中常會上公開要求黨內所有人出來支持林智堅，卻傳出有英系立委不認同，喊話黨中央別跟台大對幹，如今該名立委身分也曝光，為嘉縣立委蔡易餘。

國民黨新北市議員葉元之在政論節目《新聞面對面》上表示，蔡英文定調全黨力挺林智堅，稱「黨內看過兩本論文的人，都認為林智堅沒抄襲」，就代表蔡英文認為自己比台大還厲害，黨內一幫人也比台大教授要優秀，擺明要跟台大對決。

傳出有英系立委在民進黨群組發訊質疑「現在黨的辯論方向，根本當台灣人民沒有判斷力，就想這樣呼巄過去嗎」，立委劉櫂豪在政論節目上證實就是蔡易餘。(圖／本報資料照)

葉元之也提到，如今傳出有英系立委在群組內直接質疑，認為目前全黨辯論方向，根本就當人民沒有判斷能力，呼籲黨內別跟台大對幹，只會火上加油。秘書長林錫耀被問到2次，也都沒否認，就證明確有此事，雖然國民黨不希望林智堅被換掉，但如果林能知所進退也很好。

對此台東縣立委劉櫂豪也在節目上證實，發出這條訊息的人，就是蔡易餘。劉櫂豪表示，在蔡易餘發出訊息後，自己也有去跟對方討論，蔡易餘本人則是認為，黨中央在衡量論文門事件，應該要考量社會上不同的聲音，而且如果只是用程序上的問題去質疑台大，社會上恐怕也不會輕易接受。