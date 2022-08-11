悶熱的夏季，對於易流汗又有體味的人來說，相當困擾，尤其腋下的異味、即狐臭更令人尷尬，影響人際關係甚鉅，皮膚科醫師表示，有6類人特別容易有明顯狐臭，若是輕狐臭者則可嘗試4大方法，其中若想以止汗劑來減少狐臭困擾，需注意止汗劑中成分炎夏過度使用易致中暑。

皮膚科醫師陳昱聰在其臉書粉專表示，人體腋下有大汗腺，分泌物原無臭無味，但是腋窩有濃密毛髮易形成悶熱潮濕的環境，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，使得細菌易繁殖生長，這些汗腺的分泌物(汗水、油脂、蛋白質)被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，就是狐臭。

易有狐臭者包括：

1. 濕耳垢：有狐臭者98%的耳垢都是濕的，此與基因有關。

2. 遺傳因素：父母中一人有狐臭，子女就有50%的機率，若父母都有，子女約有80%的機率

3. 年齡：青春期後因荷爾蒙使得頂漿腺分泌旺盛，加上青春期活動力較高常流汗，因此國高中生有此問題，更年期後症狀會減輕。

4 體質：就中醫而言，狐臭與濕熱體質有關。

5. 生活習慣：情緒緊張、壓力緊張或荷爾蒙失調；常吃刺激性食物，例如油炸、辣、菸酒類等，及水分攝取量過少。

6. 多汗症者。

有狐臭者常因習慣自身的氣味，需經旁人提醒才知自己有狐臭。若有輕微狐臭困擾，有4招可以改善。

1. 保持腋下清爽：局部除毛、擦汗、勤換衣服。

2. 止汗：使用止汗劑或口服藥物（需醫師開立處方），但維持時間短也無法根治，需注意止汗劑中的鋁鹽是用來堵塞汗腺孔，熱天過度使用容易造成中暑。

3. 抑制體味：體香膏含有抗菌、止汗效果，短期可掩蓋體味，但要留意可能造成皮膚過敏。

4. 注射肉毒桿菌素：利用肉毒桿菌素阻隔神經訊號傳遞，抑制出汗，效果大約可維持半年，所以可以安排在初夏進行，可降低夏季狐臭的困擾程度。