民進黨桃園市長參選人林智堅就讀國發所的碩士論文9日被台大嚴重抄襲，而昨（10日）他9年前入學台大前的貼文也被網友挖出，當時他期許自己要「全力以赴」，讓許多網友湧入該篇貼文，狠酸「全力以赴，用力抄」！

林智堅國發所碩士論文，遭台大認定抄襲，並撤銷碩士學位。對此除了林智堅陣營痛批「未審先判」、民進黨質疑台大審查公正性外，兼任民進黨主席的總統蔡英文向黨內喊話，請全體黨公職「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」，全黨救一人對挑戰台大之舉，引起諸多批評。

而林智堅考上台大後、於2013年10月12日在個人帳號的貼文昨也被網友翻出，當時他寫下「有機會到台大唸書是我畢生的夢想，所以⋯⋯我，全力以赴。」讓大批網友湧入朝聖，開酸道「全力以赴，用力抄」、「所以你到底全力以赴了什麼？抄？」、「怎麼唸到被撤銷學位了呢」、「明通老師還收學生嗎？」、「C+V 上台大囉」、「我心目中的英雄，唯有抄人」，截至今（11日）早已有近六百名網友留言。