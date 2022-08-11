高雄昨晚下起「不輸颱風的暴雨」，造成多處街道積水；這還只是不穩定天氣的前菜而已。「木蘭」颱風沒來，今天又有機會看到另一個颱風「米雷」成形，雙颱分在台灣西、東邊，對台無影響。真正要注意的，是隨機、不定時發生的瞬間強降雨。

連續兩天包括台南（冰雹）、高雄（暴雨）都出現劇烈天氣，新竹地區今天上午也發出豪雨特報；而這些現象，都和颱風無關。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起至下周三，天氣都相當不穩定。

台灣天氣不穩定，瞬間強降雨隨機亂炸。（中央氣象局提供）

吳德榮指出，未來一周台灣位處太平洋高壓邊緣，「熱的時候很熱，午後陣雨要大的時候也很大」。今各地氣溫：北部23至36度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至38度。

最新模式模擬，位在日本南方海域的熱帶性低氣壓，今將發展為今年第8號颱風「米雷」，預估明、後兩天有機會掠過日本本州東側，對台灣無影響。7號颱風「木蘭」登陸越南北部後，將減弱為熱低壓。