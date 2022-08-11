隨著中秋節的腳步接近，為搶攻中秋送禮商機，百年漢餅領導品牌「舊振南」，今年以「Over the Moon美好殷悅會」為主題，以童趣畫風創造出中西合璧的專屬吉祥物「悅兔」，並以經典綠豆椪和廣式月餅等人氣商品，打造多款中秋人氣禮盒搶市，目前已接獲許多建築業、科技業等企業大宗訂單，尤其是逾千元的秋節禮盒深受青睞，締造銷售佳績！

舊振南表示，中秋禮盒預購優惠即將進入倒數，即日起至8月21日，全台舊振南通路及官方網站皆可預購，凡預購即享有最高85折的優惠！

舊振南董事長李雄慶表示，永續議題在全球間發燒，延伸至台灣，2022年企業中秋送禮評選，有關永續潔淨商品詢問度大幅提升，凡從禮盒減量包裝至商品是否符合潔淨標章，都成為企業福委中秋禮盒選品指標之一。

他強調，舊振南作為「華人世界首選禮品品牌」，深刻體會必須要以更創新、友善的方式，與環境、社會共好。為此，舊振南以「永續飲食」為企業可持續發展的積極目標之一，希望消費者從飲食開始，為更美好的生活買單！

自2020年起，舊振南19支產品陸續取得潔淨與雙潔淨標章，包含中秋必吃台式月餅-綠豆椪、招牌鳳梨酥等，朝向減少人工添加物、原料非基改、成分標示透明化且單純，讓企業員工夥伴、收禮者可以吃得更安心、更健康！

舊振南今年中秋首推「花好月圓禮盒」經典款，組合了舊振南鎮店之寶、榮獲潔淨標章的台式月餅綠豆椪，並搭配雙潔淨標章「鳳梨酥」，以及中秋限定「蛋黃酥」，豐富組合一次滿足消費者對於不同漢餅的渴望。

不僅如此，舊振南與金車噶瑪蘭威士忌推出中秋限定「威士忌月餅禮盒」，連續兩年都大獲消費者的支持和好評！今年好評再推出，以典雅木盒和沉穩大器的配色搭配「悅兔」插畫作為包裝，同樣推出三款馥郁酒香的月餅：「可可 X 噶瑪蘭經典威士忌月餅」、「水蜜桃 X 噶瑪蘭堡典威士忌月餅」、「椰香葡萄 X 噶瑪蘭珍選No.1威士忌月餅」，限量6,000盒，據悉即將被搶訂一空。