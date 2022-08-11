晶圓代工龍頭台積電（2330）公告7月營收1,867億元，受惠高效能運算（HPC）需求強勁，營收月增6.2％、年增49.9％，符合外資圈預估。美系外資分析師認為，營收成績對台積電股價影響為中性偏多，但眼前庫存調整等變數未除，股價短期以500元為堅守價，向上幅度則視市場氣氛而定。

台積電先前於法說會上提出財測，第三季營收將達198～206億美元，以1美元兌換新台幣29.7元計算，營收估達5,880.6～6118.2億元，以7月營收來看，剛達成第三季營收預期中間值的3成。對照各大研究機構均看好台積電單季營收達標財測，意味台積電8、9營收表現可期。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，部分機構投資人基於輝達、超微（AMD）、英特爾等HPC關鍵客戶調降第三季或下半年展望，擔憂台積電今年營收增長目標恐難達標。但是，大摩早在6月時便預告，AMD與輝達等主要CPU、GPU客戶，正在取消5與7奈米製程下半年的部分訂單，而且這些被刪減的訂單多與PC、電競需求走弱有關，而非人工智慧（AI）與資料中心的重要趨勢出現轉變。

詹家鴻強調，台積電重要AI與資料中心客戶的需求依然強勁，高度看好今年將達成以美元計價營收年增35％的里程碑。