雲品國際酒店股份有限公司〈2748〉10日董事會通過今年第二季財報，受4、5月本土新冠肺炎疫情衝擊，影響整體住房、宴會等業務表現，第二季合併營收為3.37億元、年增51%、稅後淨損0.32億元、 每股稅後虧損0.35元。累計上半年合併營收則為8.81億元，年增21%、稅後淨利0.36億元，年增236%、EPS 0.4元，年增214%。雲品訂於8月25日進行除息，本次將配發每股0.5元的現金股利，

雲品並公告7月合併營收1.67億元，月增43%、年增335%。1月到7月累計營收為10.48億元，年增36%。

雲品董事會並同意，授權雲品國際可以取得義大利不動產業務來拓展海外事業，此意味雲品已啟動布局國際的計畫，並已多角化營運模式擴大集團營運規模。

展望第三季，隨著疫情趨緩，內需餐飲市場回溫、宴會辦理復甦、悠遊國旅補助等刺激消費，營收表現已逐步回穩，本月底台東紅葉谷綠能溫泉園區將開始營運，加上年底有望開始進行國際旅遊，君品酒店本月初更迎來日本的踩線團業者參訪，下半年同時也進入企業聚餐與工商活動的旺季，營運動能將持續增強、業績可望逐月成長。

雲品表示，悠遊國旅補助方案自7月15日上路實施後，已經吸引大量散客平日出遊使用，加上適逢暑假旅遊旺季，推升雲品7月住房整體成長。去年雲品溫泉酒店與君品酒店的客房營運在6月期間配合防疫政策自主性休館，使得去年的比較基期較低，今年同期雖然遭逢本土變種病毒疫情干擾，雲品仍在國人旅遊住房、餐飲與宴會事業上積極拓展業務，也努力不懈地繳出了月增43%、年增335%的成績。

去年5月台灣疫情升溫，在餐飲禁內用等三級警戒政策下，雲品第二、三季營收短少進而虧損，今年第二季4月至5月同樣受到本土疫情影響，但在政府防疫有效控制下與雲品努力推出產品與創新服務，和去年同期相比虧損已大幅降低。隨著疫情趨緩與內需消費逐漸復甦，第三季雖遇到傳統民俗月，但因有暑期國旅住房與餐飲消費的關係，期待能夠淡季不淡，穩健營運。