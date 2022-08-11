遭台大撤銷碩士學位的民進黨桃園市長參選人林智堅，因中華大學碩士論文也涉抄襲，昨(10日)親赴中華大學學倫會說明，離開時僅說了「先離開了，謝謝，辛苦了」，便匆匆離去，其餘並未多說。不少網友看到此消息後紛紛揶揄，其中多數網友都酸「終於『有空』去中華大學了」。

林智堅昨下午出現在中華大學，面對提問，僅揮手示意、低調微笑說「先離開了，謝謝，辛苦了」，隨後離開大學，並無詳細說明相關訊息。而中華大學指出，審議委員會為獨立調查，學校無所知悉，目前5名審查委員已針對所有事證及資料做比對，預計下周就會有結果，待結果出爐，將舉行記者會，對外公開說明結果。

林智堅現身中華大學也引發網友關注，有不少人湧入《LINE TODAY》相關新聞底下討論，有超過150則留言，有人就說「到現在台大決議了才發現不對要去中華，當中華自己家想去就去嗎？」「再拗！不過是讓中間選民更看不起你們？」、「考驗中華大學的學術水準了」、「台大的為啥不去？」「這次怎這麼主動出席？」「中華大學要證明自己不是學店就看這一次了」。