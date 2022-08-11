身兼民進黨黨主席的總統蔡英文，昨日（10）在黨中執會上，表態力挺民進黨桃園市長參選人林智堅，更在臉書發文強調支持林捍衛自己的清白。但最新網路民調卻顯示，高達62.6%民眾認為林論文抄襲一定會影響桃園選情、63.2%民眾非常贊成林退選、52.1%認為林一定會衝擊民進黨整體選情，可見林案對綠營影響甚鉅。

《YAHOO奇摩》9日起針對林智堅論文案效應發起網路民調，截至今日早上7時30分，已有64400人參與投票。「台大認定林智堅抄襲嚴重並撤銷其碩士學位，你認為會對桃園選情產生影響嗎？」認為一定會的民眾有62.6%、可能會有19.4%、不太會有8.2%、完全不會有5.8%、不知道／沒意見有4.0%。

針對「先前曾傳出林智堅退選聲浪，你的看法是？」認為非常贊成的民眾有63.2%、不知道／沒意見有10.5%、非常不贊成有10.2%、還算贊成有10.0%、不太贊成有6.1%。。

至於「你認為會對民進黨整體選情造成衝擊嗎？」認為一定會的民眾有52.1%、可能會有22.7%、不太會有13.0%、完全不會有7.8%、不知道／沒意見有4.4%。