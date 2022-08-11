今年36歲的日本「空靈系女神」蒼井優，以電影《花與愛麗絲》、《扶桑花女孩》等片走紅，論人氣絕對夠格名列日本一線女星，她2019年宣布與諧星山里亮太結婚，成為人妻3年的她，在今天凌晨(8/11)宣布順產誕下寶貝女兒，開心當媽。

日本女星蒼井優外型自然純淨，是演藝圈「空靈系美女」代表人物，也是不少粉絲心目中的「國民女友」、「鄉民老婆」，而她在2019年6月突然閃婚，對象是搞笑團體「南海糖果」成員山里亮太，兩人相差9歲，尤其外貌類型有著很大的落差，因此被稱為「美女與野獸」夫妻檔。

在婚訊公開後，夫妻倆透露他們僅交往2個月就決定攜手終身，蒼井優更表示，一開始就是以結婚為前提交往，彼此無論價值觀跟喜好都相近，大讚老公常逗她笑到停不下來，個性也非常溫柔，因此覺得他就是「對的人」，而婚後蒼井優仍繼續演藝工作，傳出她相當重視家庭生活，希望盡力做到送老公出門工作、等老公回家等妻子本分，會拜託劇組無論多晚都請讓她能回家，排練舞台劇時，也會盡量在晚上7點前結束。

蒼井優與山里亮太結婚3年，於今年2月時，她跟老公以聯名方式公開了懷孕喜訊，盼望外界給予守護與支持，當時山里亮太對於當爸一事非常開心激動，親自在廣播節目中報告好消息，如今女兒出生，他依然透過廣播節目宣布喜訊，跟大家分享夫妻倆頭一遭成為父母的喜悅。