民進黨桃園市長參選人林智堅，遭台大認證論文嚴重抄襲並建議撤銷碩士學位，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文則表態挺堅，引發各界議論。一份最新網路民調卻顯示，36.8%的民眾不太會重視參選人的學歷，但有高達81.1%的民眾「一定會」因為參選人道德瑕疵而影響投票意願、77.7%民眾則認為道德標準是地方政要最大加分條件，大批網友則對林相關爭議表示憤怒。

《YAHOO奇摩》10日發起網路民調，截至今日（11）早上7時30分，已有21200人參與投票。「參選人陷入道德爭議，會影響你的投票意願嗎？」認為一定會的民眾有81.1%、完全不會有7.8%、可能會有5.8%、不太會有3.3%、不知道／沒意見有2.0%。

針對「你是否會重視參選人的學歷？」認為不太會的民眾有36.8%、可能會的有28.6%、一定會的有21.8%、完全不會的有10.7%、不知道／沒意見的有2.0%。

至於「擔任地方政要，你認為哪些條件會產生加分效果？（複選）」前五名分別是：「道德標準」的77.7%、「過往政績」的63.3%、「施政魄力」的58.3%、「危機處理」的54.9%、「國際視野」的46.1%。

對此，網友湧入《Yahoo!奇摩新聞》臉書連結留言：「這種態度是看不起台灣人的道德觀嗎？直接打臉支持民進黨的台灣人」、「沒錯，死忠的會說難道要投國民黨嗎？丟出一顆西瓜我們也挺到底」、「輕乎民眾的道德標準就是這下場」、「說實在有沒有學位是跟桃園人無關，但是一個沒誠信，愛說謊，道德瑕疵之人，要來選市長，那就會跟每一個桃園人息息相關，為了桃園好請不要來污染桃園了」、「你當然還是可以參選，但我們看的是你的品格」。