一名曾奪下多項國際大賽金牌，在國內及國際體壇知名女將小美，2年前發現知丈夫竟與表妹兩人發生婚外情，2人甚至在山區工寮以旅館床戰，而且還控訴丈夫表妹逼兩人離婚，一怒求償80萬元精神撫慰金，一審法官判要賠償小美50萬，但丈夫表妹不服上訴，遭到高分院駁回，維持50萬元確定。

根據判決書，小美主張：小芬為丈夫表妹，明知劉祖望與原告為夫妻，民國106年6月間，兩人在山區工寮發生性關係，還向丈夫聲稱要將兩人不倫事件跟她說，希望逼迫使兩人離婚。

但老公於109年2月29日向小美坦承發生婚外情，並表示願意斷絕此不倫關係，然但是小芬仍持續和丈夫獨處，多次發生性關係及以電話簡訊傳遞有關感情糾葛之訊息，並要求兩人離婚，事後因事情爆發在親友間流傳，讓小美氣得向法院提告，並請求80萬賠償。

但是小芬僅坦承在兩人只有發生一次性行為，並在109年2月向小美坦承，但強調未再與表哥往來及騷擾，甚至要求姊夫離婚，而且小美也表示原諒她和丈夫行為，也從未在這次官司前提起民事訴訟。且小美與丈夫之婚姻本就不睦，姊夫也有離婚之念頭。

但是法官勘驗小芬與表哥兩人對話紀，發現在2021年3、4月間，小芬曾多次傳訊息給表哥，「是不是你離婚這樣的事就沒了？」、「你只要打砲就好，你只會在意打砲爽不爽」，姊夫則回「不體會我還會要去找你嗎？我沒有在關心你嗎？」。

而在家人勸說小芬停止與表哥交往時，小芬也對表哥說，「我不會給答案，人生沒有絕對的事...以上是我自己的選擇。」「你要真的負責就是離開，你也沒資格擁有家庭」勸她離婚。

法官認為，小芬為男方表妹，兩造三人談判後，小芬仍持續與表哥獨處、傳訊交往，且此不倫情事為家族所知悉，故讓小美因此所受困窘及社會壓力而生之精神痛苦，侵害原告配偶權之程度重大且對原告影響深遠，因此判賠50萬。