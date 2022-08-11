國人到柬埔寨遭詐騙的事件層出不窮，一名男網友表示，最近看到很多人的臉書在柬埔寨金邊打卡，打卡的網友都說要為生活拚一把，令他看傻嘆「讓我們緬懷去柬埔寨的人吧！」貼文曝光引發1.2萬人迴響，留言中有人說是反串文，也有人猜測是詐騙集團新手法。

原PO昨（10）日於臉書社團《爆廢公社》分享一張女網友的臉書貼文截圖，女網友稱自己在柬埔寨金邊，為了生活要拚一把，更說努力就會有收穫，才能脫離舒適圈，同時她也補充說，上班不能用手機，所以手機會暫時交給公司保管，最後還謝謝許久不見的大衛哥哥介紹好工作。令原PO看傻眼，「最近怎麼這麼多人在柬埔寨打卡？讓我們緬懷去柬埔寨的人吧！」

原PO發現有大量的網友在柬埔寨金邊打卡。（圖／翻攝自爆廢公社）

PTT上也有網友憂心表示，最近看到好多人都在柬埔寨打卡，「太誇張了，都沒有單位處理嗎？這麼多人往柬埔寨飛，難怪台灣會缺工，因為都跑去當外勞了啊」。

貼文曝光，引發1.2萬人討論，「這下真的脫離舒適圈了」、「柬埔寨根本解決台灣失業人口問題」、「放心，會有人幫妳摺蓮花的」、「標準的，被賣掉了，還幫別人數錢」、「可憐的妹子，遭遇可想而知，希望真的不是詐騙了」。

留言中，不少人說在柬埔寨打卡其實是反串文，並非真的柬埔寨，「這是假的啦！我今天在臉書上看到3次了，都是不同的人」、「這是反串你看不出來嗎？」、「又一個一摸一樣貼文耶！大家都刷朋友圈存在感？」、「看看就好，別太認真」。

但也有人猜測是詐騙新手法，「這詐騙集團發的啦」、「假帳號要騙人去的，那麼明顯你看不出來？」、「假帳號吧！講的話都差不多」、「假帳號吧，騙人覺得真的有這個職務」、「這是故意貼出來，要騙那些半信半疑的人」。