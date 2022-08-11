桃園民眾對林智堅論文案發表看法。(取自中天新聞)

街頭民調。(取自中天新聞)

台大9日判定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，林則開記者會喊冤，並強調學位並不影響參選桃園市長，政見、政績才是參選王道。《中天辣晚報》昨(10日)實際到桃園車站前詢問民眾看法，結果有最多民眾選「歸剛！真的臉皮厚，讓人大開眼界」，還有人直言「那他沒差，但是我不會投給他」。

林智堅日前表示，選舉過程中，碩士資格被取消，坦白說，不會影響作為一個市長的工作，「過去8年市長期間，相信市民不是因為我的學位給我肯定，市政、政見、政績才是參選的王道，我捍衛自己的清白以及對於服務桃園市民的初衷沒有改變」。

對於林智堅的說法，《中天辣晚報》派出辮子妹進行街頭訪問，詢問民眾對此看法，結果有9人選「歸剛！真的臉皮厚，讓人大開眼界」、1人選「哇！不認錯...還在想選舉...滿腦子選舉」、3人選「學位不影響選舉，但有沒有誠信會影響」，另有5人選「挺智堅！論文抄襲沒關係，我還是挺他」。

有民眾受訪時表示「臉皮怎麼那麼厚，抄襲就抄襲，什麼叫沒有影響」、「他說沒有影響真的蠻扯」、「真的蠻厚臉皮」、「怎麼敢這樣子，都已經被抓出來了耶」、「假如是我我也不會選他，個人要有誠實比較好」、「這樣硬拗，三歲小孩都看的出來，反而讓自己更丟臉，也讓民進黨站不住腳」。

有民眾認為，沒有學位不影響，但是有沒有誠信會影響。還有一位男性民眾直言「我之前在新竹就很不喜歡他，就很討厭他，你在作秀呀，如果當一個好市長，你應該這種東西(論文抄襲)不會出現的，不是嗎?當初說不會來選桃園市長，那為什麼要來?」

不過，也有另外一派民眾表示「我還是會投他」、「不在意市長抄襲」、「我一直很喜歡他，希望他加油」、「抄不抄襲沒關係」、「挺智堅，本來天下文章就一大抄」、「論文抄襲沒什麼影響」。