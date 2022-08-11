國泰金(2882)雖然子公司國壽7月有60億元股利入帳，但由於實現投資股債損失，加上增提近22億元外匯準備金，國壽單月貢獻金控獲利明顯減少，另外，產險持續反映防疫保單影響，單月虧損18.8億元。使得國泰金(2882)7月稅後淨利26.3億元，年減77.6％，累計前7月稅後淨利516.9億元，每股盈餘3.61元。

國壽7月初年度保費及初年度等價保費分別為83億元及28億元，為業界第一。歷經6月及7月上旬金融市場劇烈震盪後，伴隨近期美國經濟數據走軟，市場開始臆測Fed後續升息步伐有機會放緩，加以FOMC如期升息三碼，股債市自7月中旬起迎來反彈。國壽7月國內外股利收入持續挹注約60億元，因台幣匯率趨貶，投資團隊機動調整避險策略，累計至7月底仍為避險利得。

截至7月底，國壽外匯價格變動準備金累積餘額已逾350億元，有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。資本方面，隨資本市場趨穩，7月國壽淨值回升逾800億元，RBC接近340％，遠高於法令要求。

子公司國泰世華銀行7月稅後淨利25.1億元，累計前7月稅後淨利159.7億元，年成長11％。7月持續反映央行升息影響，且今年以來放款穩定成長，外幣有價證券部位增加，累計淨利息收入較去年同期增加19％；累計淨手收維持穩定。截至7月底逾放比率為0.09％，備抵呆帳覆蓋率為1789％。

國泰產險方面，7月稅後淨損18.8億元，前7月稅後淨損41.8億元，前7月已經賠掉一個資本額，每股虧損12.26元。。今年以來截至7月底防疫保單累計已賠付理賠金額為61.7億元，對於未報或已報未決案件仍依衛福部公告累計確診人數而預先估列賠款準備38.4億元。隨著疫情發展趨緩，防疫保單賠款的影響也將逐漸緩和。