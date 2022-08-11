就在全球消費性電子拉警報之際，三星昨(10)晚Galaxy Unpacked 2022全球發表會，如預期端出下半年2款旗艦摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4，儘管面臨全球智慧型手機大寒冬，三星仍力拚延續去年以及上半年在台灣市場的好表現，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪表示，短期面對全球通膨導致的消費緊縮問題，他表示，台灣三星將「Sell out」視為第一要務，隨時配合市場短期變化，也因此，尚未開賣的旗艦摺疊機，當然也沒有減量問題!

消費型電子產業逆風，全球均面臨供應鏈拉貨問題，尤其像三星一般的全球一線品牌，陳啟蒙表示，三星對於供應鏈的規畫，主要是觀察整體市場經濟狀況 做因應，「Sell out」是三星的第一要務，也就是將產品賣到客戶手中，三星關注的是全球實質銷售量，而不是為「進貨而進貨」，不僅如此，三星也會快速因應市場變化，做出最適化的市場策略，短期內三星的產品是應配合市場做調整，換言之，三星即將推出的下半年摺疊機尚未「Sell on」，所以當然也沒有所謂的減量計畫。

根據研調機構Counterpoint Research預估，2022年摺疊手機出貨量將較2021年900萬台倍增至1800萬台、2023年甚至將成長至3000萬台。研調機構Strategy Analytics亦進一步預估，摺疊手機總銷量將在2025年達到7500萬台。

台灣整體智慧型手機市場，2021年對比2020年，整體銷量減少10%、銷額小幅成長，今年上半年對比去年同期，整體市場銷量減少4%、銷額減少9%，但三星去年以及今年上半年在台灣智慧型手機逆勢成長，陳啟蒙分析認為，其中一大原因就是旗艦、摺疊機的市場操作，2021年台灣三星整體手機銷售較前年達成雙位數成長；今年上半年對比去年同期，銷額增加將近16%、銷量成長14%，關鍵即在於旗艦機的操作，下半年也樂觀看待台灣手機市場，盼持續保持正向能量。