知名兩性作家H（陳鴻儀）經常分享兩性議題，甚至在臉書替網友解惑，是各大節目固定班底，未料，日前突然宣布罹癌3期，並轉述醫生說法：「不趕緊治療搞不好你只剩兩三年」，昨(10日)更透露在胸口中心點發現一個小黑圓點，推測可能是擴散，讓外界對他的病況擔憂不已。

作家H被診斷出罹患「攝護腺癌3期」，醫師除了認為這個癌不是這年紀該得的，從病理報告上顯示還是極惡性種類，接著表示：「先判定為三期吧！不趕緊治療搞不好你只剩兩三年」，再次就診後，他表示得把攝護腺割除，只不過術後副作用是漏尿及性功能障礙，而且機率還不低，讓他不禁自嘲：「或許之後我要開始使用尿布，甚至開始過著如太監般的生活啦」。

作家H透露就診發現胸口發現小黑圓點，醫生懷疑可能是擴散。(作家H Photo Media)

作家H透露在骨骼掃瞄圖裡，雖然沒有黑影，卻在胸口中心點發現另外一個小黑圓點，也讓醫生懷疑是擴散，因此便預約正子攝影及核磁共振，加上滿檔工作行程，幾乎把他壓的喘不過氣，而在回診當天打了賀爾蒙針，又再拿了兩個禮拜標靶藥回家吃，配合兩者藥效，更是疲憊到坐著就能睡著。

在宣布罹癌後湧入各界關心，作家H表示除了感謝在網路及群組內，甚至路上和醫院裡刻意走過來幫自己打氣的人，也樂觀表示老天爺要肯定是要他體會這些事情，要不就是希望自己能多做點什麼幫助更多人，改變更多人想法，讓大家心靈更健康。