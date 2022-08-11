大陸觀察者網報導，中國駐英國使館10日晚8時許發布聲明稱，駐英大使鄭澤光當天會見了英國外交、聯邦事務及發展部高級官員，駁斥了英方對中方台海軍演所謂的擔憂，對英方有關不負責言論表示堅決反對和強烈譴責。

中駐英使館聲明發布前不久，英國媒體路透報導英國外交大臣特拉斯10日發布聲明指出，英方召見鄭澤光，要求他對中方在台海軍演做出解釋。

特拉斯在聲明表示：「我指示官員召見中國大使，讓他解釋中方行為。近幾個月來，我們看到北京方面越來越咄咄逼人的言行，這威脅到該地區的和平和穩定。」

她隨後補充說，英方敦促中國「以和平而不以威脅、使用武力或脅迫的方式解決任何分歧」。

中駐英大使第一時間反擊英方言行，駐英使館隨後在推特發文稱，大使鄭澤光10日會見了英國外交部高級官員，「堅決反對和強烈譴責」英方關於中國對裴洛西訪台做出的正當、必要回應的不負責言論。鄭澤光還當場駁斥了英方對中方軍演的所謂的擔憂。

駐英使館指出，是誰挑起台海緊張局勢，這一目了然。美國和台獨勢力應對緊張局勢升級負責。

「台灣是中國領土不可分割的一部分，包括英國在內的任何國家都無權干涉中國內政」，駐英使館最後強調，「英方應該做的是信守一個中國原則的承諾，糾正任何相悖的行為」。