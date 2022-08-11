桃園市長參選人林智堅9日被台大認定論文嚴重抄襲，大批網友也猛酸其為「抄人」。而一篇他在8年前市議員任內、於個人臉書分享舉辦活動的照片，昨（10日）被資深媒體人黃揚明挖出，在該照片中的充氣城堡赫見「創藝超人林智堅」7字，讓黃不禁驚呼，林智堅「真的是先知！」

針對被台大判定為抄襲一事，除了林智堅陣營痛批台大「未審先判」、民進黨「支持林繼續捍衛清白，向社會澄清與說明相關案情，並質疑台大審查公正性」外，民進黨主席、總統蔡英文也親自要求民進黨全體黨公職，團結支持林智堅捍衛清白。

黃揚明則於昨晚間在臉書分享了一張林智堅8年前舉辦活動的照片，在背後充氣城堡的牌匾上可見「創藝超人林智堅」7字；黃揚明說，2014年7月，當時從台大國發所碩一升碩二的林智堅，是位已被民進黨提名參選新竹市長的新竹市議員，而林辦的活動，在現場的布置稱自己為「創藝超人林智堅」，讓黃狠酸林智堅「真的是先知、原創！」