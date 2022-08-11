知名47歲女星賈靜雯出道多年，出演過許多影視作品，美貌與演技兼具的實力派演員，近期演出熱門夯劇《媽，別鬧了！》飾演信奉單身主義的大齡未嫁的女兒，掀起一波討論熱潮。昨(10)日她釋出只穿內衣的的美照，引發粉絲討論。

賈靜雯最近事業主力放在演戲，鮮少見到她代言內衣，不過今年4月她睽違20年再度代言內衣，近期該內衣品牌出了三種新款顏色，敬業的賈靜雯也不忘親自示範穿搭照，並詢問網友「你們喜歡哪一種顏色呢？」。

在賈靜雯釋出的照片中，只見她穿著一套米色的西裝搭配短褲，看來優雅又溫柔，但裡面只有一件粉色內衣，大片的胸口與鎖骨一覽無遺，且一邊的外套還不慎滑落，性感又有女人味。此外，賈靜雯還在IG的現實動態多分享一則內衣美照，她依靠在牆邊，露出修長白皙的美腿，大讚「隨時拍都有圖可以發，我的團隊有你們真好」。

賈靜雯穿上不同顏色的新款內心，優雅又性感。(圖/賈靜雯 臉書)

照片曝光後，網友紛紛留言直呼「太美了吧！怎麼可以美成這樣」、「哇，辣爆了」、「仙女下凡」、「妳穿起來都超美的」、「姐怎麼可以這麼美」、「好漂亮氣質女神」、「戀愛了」、「好瘦，少女呀」、「女神真的好美」。

賈靜雯在限時動態感謝團隊的努力與付出。(圖/賈靜雯 IG)

賈靜雯出道多年，擁有豐富演藝經驗的她早年擔任兒童節目主持人，後出演於民視電視劇《飛龍在天》，2019年，她以《我們與惡的距離》中宋喬安角色之演出，獲頒第54屆金鐘獎戲劇節目女主角獎獎項。而今年演出《媽，別鬧了！》又驚見《飛龍在天》的江宏恩與賈靜雯CP同框演出，令影迷驚喜不已。