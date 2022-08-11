美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前旋風訪台19小時，令台海緊張情勢升高。有網路民調顯示，面對共軍軍演走向常態化，有高達57.1%民眾感到擔心，遠勝不擔心的14.5%，顯示台灣人對兩岸普遍抱持擔憂情緒，更有大批民眾對蔡政府相關作為表示不滿。

《YAHOO奇摩》8日起針對裴洛西訪台效應發起網路民調，截至今（11）日早上8時，已有42600人參與投票。

在「中國大陸一連串商攻武嚇，國防部除了射擊信號彈警示，也將在8月9日舉行『天雷操演』實彈演習；農委會則推出農遊券等規畫促進內銷。你對政府相關作為的看法是？」這題，非常不滿意的民眾有34.1%、不太滿意21.1%、不知道／沒意見20.3%、還算滿意18.2%、非常滿意6.3%。

至於「若共軍軍演走向常態化，你的看法是？」非常擔心的民眾有31.1%、有點擔心26.0%、不知道／沒意見15.7%、不太擔心14.5%、完全不擔心12.7%；擔心者達57.1%，勝過不擔心的27.2%。

此次民調的參與者以性別來看，女性50.1%、男性49.9%，居住地點以北部（北北基/桃竹苗）最多、達50.7%、南部（雲嘉南與高屏地區）24.7%居次，年齡方面則以36~40歲佔18.7%最多、41~45歲17.7%緊接在後。