明天是中元節，許多家庭與公司行號開始普渡拜拜，一名網友在臉書分享一間公司門口的普渡畫面，正在誦經的法師後方站了一位穿著火辣的女子，爆乳好身材檔不住，成為注目焦點，引起網友驚呼。

這名網友日前在臉書《爆廢公社》分享2張照片，爆乳正妹站在屋簷下，穿著一件粉色性感緊身洋裝，胸口到小腹是中空，南半球包都包不住非常火辣，讓人眼睛大吃冰淇淋，與誦經的法師形成強烈對比，原PO還表示「有這樣的同事我願意每天準時上班」。

正妹的好身材嶄露無遺。(翻攝自爆廢公社公開版)

看到照片後，網友回應熱烈，紛紛留言：「好兄弟會走不開」、「師父表情一直告訴自己要認真唸」、「考驗師父的耐性」、「想請問在哪裡，目前待業中」，還有人搞笑說「站那個姿勢，我以為是被普渡的」、「你會不會可能要每年普渡才看得到她…」、「是普渡才會出現的同事吧」。

有神人就找出了這名正妹的IG，名叫妤妤Claire，有6.5萬名粉絲追蹤，IG裡不吝嗇展現她的好身材、分享生活，爆紅後也在限時動態分享她的工作內容，負責協助品牌行銷活動，還幫公司徵才「快來當我們同事吧」。

長髮正妹在IG喊「快來當我同事吧」。(翻攝自妤妤IG)

長髮爆乳正妹常在IG分享生活。(翻攝自妤妤IG)